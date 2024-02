Lewis Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no 1º dia de treinos da F1 em 2024

BAHREIN (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro dia de atividades oficiais da Fórmula 1 em 2024. Ele liderou a dobradinha da Mercedes, com George Russell sendo dois décimos de segundo mais lento. O tricampeão e favorito ao título, Max Verstappen, foi o sexto colocado, mas aparentava estar com mais combustível em sua volta mais rápida.

A segunda sessão de treinos livres é a mais rápida do dia e a mais representativa, porque acontece no mesmo horário da classificação e da corrida, já à noite no Bahrein. A temperatura da pista estava bem mais baixa do que à tarde, e o vento mudou de direção, alterando o comportamento dos carros.

A única reclamação de Verstappen foi em relação ao seu capacete. O holandês disse que muito ar estava entrando, e sua tocada não apontava nada de anormal com o carro. Então a sexta colocação muito provavelmente é apenas o reflexo de uma abordagem mais conservadora da equipe. Seu companheiro, Sergio Perez, foi o décimo.

Certamente houve diferenças de abordagem entre as equipes porque Nico Hulkenberg pulou de último na primeira sessão a sétimo, sendo que é esperado que a Haas esteja no fundo do grid neste início de campeonato.

De qualquer maneira, Fernando Alonso foi o segundo com a Aston Martin e teve um dia bastante sólido, sempre andando entre os primeiros. Carlos Sainz foi o quarto com a Ferrari, enquanto seu companheiro Charles Leclerc reclamou algumas vezes do trânsito e foi o nono.

Oscar Piastri, com a McLaren, foi o quinto. O time inglês tinha sido um dos poucos que usaram pneus macios no primeiro treino e andou bem, mas o CEO Zak Brown acredita que seja possível que eles tenham usado configurações de motor mais agressivos que seus rivais.