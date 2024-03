Endrick pode jogar no Bernabéu antes mesmo de estrear no Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick, atacante do Palmeiras, foi convocado por Dorival Jr para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha e pode estrear no Santiago Bernabéu antes mesmo de vestir a camisa do Real Madrid.

O jogo entre Brasil e Espanha acontecerá no estádio do Real Madrid. O jogo será no dia 26 de março e é marcado como um símbolo da luta contra o racismo após os casos contra Vinicius Jr, atacante do Real e da seleção.

Convocado, Endrick pode atuar pela primeira vez em sua futura casa. O atacante, neste sábado (2) no Palmeiras, reforçará o time merengue no meio deste ano.

O atacante já esteve no Bernabéu, mas ficou nas arquibancadas. Ele assistiu à goleada do Real Madrid contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, no fim do ano passado.

Endrick estreou pela seleção no fim do ano passado. Ele entrou no fim da derrota para a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Leia Também: Galvão Bueno elogia convocação de Dorival e comenta expectativa para amistosos