Cristianinho ergue troféu no Al Nassr e Cristiano Ronaldo reage

Sensivelmente um mês após a conquista do campeonato de sub-13 na Arábia Saudita, o Al Nassr divulgou imagens, neste domingo, da festa da equipe onde joga Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, motivando imediata reação do pai.

"Parabéns equipe", escreveu CR7 na rede social X, enquanto Georgina Rodríguez deixou um coração e uma coroa de rei na caixa de comentários da publicação dos sauditas no Instagram.

Recorde-se que, no passado dia 17 de fevereiro, a equipe sub-13 foi homenageados no Al-Awwal Park, antes do encontro da equipe principal frente ao Al Fateh, num dia marcado por um 'puxão de orelha' de CR7 ao filho por sair da fila de cumprimentos entre os jovens e os experientes.

