CBF tira Cícero Souza do Palmeiras e anuncia gerente na seleção

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cícero Souza aceitou a proposta da CBF e é o novo gerente geral técnico da seleção brasileira. Ele deixa o Palmeiras, onde trabalhou no departamento de futebol desde 2015.

Cícero Souza é mais uma contratação na reformulação do departamento de seleções. Ele já esteve na sede da CBF nesta terça-feira (5), quando posou para fotos com a camisa do Brasil.

Ele chega com aval do novo coordenador do setor, Rodrigo Caetano. Cícero e Caetano trabalharam juntos no Grêmio.

Além de Cícero e Caetano, Juan é outra contratação recente para a seleção. A CBF ainda está de olho em Sérgio Dimas, nesta terça-feira (5) no Botafogo-SP, para ser um supervisor.

A estratégia para estruturar o departamento de seleções é contratar um gerente para cada seleção (principal, sub-20, sub-17 e sub-15). Há questões logísticas e administrativas no escopo do trabalho.

O campo fica com o técnico Dorival Júnior, que terá Juan como coordenador mais próximo dele.

Para contratar Cícero Souza, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ligou para Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A dirigente não queria abrir mão, mas ao mesmo tempo viu o convite a Cícero como reconhecimento do trabalho dele.

"Desejo todo sucesso à comissão técnica e principalmente ao trabalho que está se iniciando com o Cícero. Quero também registrar o meu agradecimento à nossa amiga e presidenta Leila Pereira por ter sido uma parceria no sentido de ajudar a Seleção Brasileira a ter os melhores profissionais", dsse Ednaldo.