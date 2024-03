Irmão de Dani Alves desmente rumores sobre a morte do ex-jogador

Ney Alves recorreu, este domingo (10), às redes sociais para colocar um ponto final nos rumores que, ao longo das últimas horas, se multiplicaram sobre a suposta morte do irmão, Dani Alves, que se encontra detido, por agressão sexual, na Espanha.

"A informação que me chega é que o Daniel Alves se matou", escreveu um utilizador, no X (o antigo Twitter), antes de esclarecer que estava se referir ao "primo Danielzinho, de Nova Iguaçu, que estava sumido, mas que já foi encontrado com vida". A confusão instalou-se, mas não tem qualquer fundamento.

"Quanta crueldade do ser humano... Condenaram o meu irmão pela fala de uma mulher que entrou no banheiro masculino para fazer o quê? Só ela sabe. Quantas vezes vou ter de dizer isto? Mas já o condenaram. Não basta, já? Já o condenaram, está preso", afirmou, no Instagram.

"Agora, querem a morte, querem desejar, querem ver o meu irmão morto. Como assim? Quanta crueldade é essa? O meu pai tem mais de 70 anos e a minha mãe mais de 60. Não têm família? Essas páginas ficam espalhando essas coisas. Que Deus tenha misericórdia da vossa vida", completou.

Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou. — Paulo Albuquerque (@Al_buquerq) March 9, 2024

