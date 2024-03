Jorge Jesus bate recorde do Guinness e revela: "Não sei o meu futuro"

Pouco depois de levar o Al Hilal ao topo do Guinness World Records em sequência de vitórias, com a vitória sobre o Al-Ittihad (0-2) nesta terça-feira, Jorge Jesus exaltou as qualidades de sua equipe e do adversário, antes de falar sobre o futuro.

"O Al Hilal tem jogadores maravilhosos, independentemente do nível técnico. Os resultados e as conquistas surgem graças ao coletivo. Vencemos um adversário forte que tinha jogadores ilustres, mas a verdade é que voltamos a superar o desafio", disse Jesus, em declarações reproduzidas no jornal Alyaum.

Futuro incerto:

"Não sei o meu futuro. Sei que tenho contrato com o Al Hilal até o final da temporada. No futebol tudo muda muito rapidamente e agora o que mais desejo é continuar a ganhar aqui. Estamos bem lançados no campeonato. Depois veremos", acrescentou, em um momento em que o Al Hilal tem 12 pontos de vantagem sobre o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro.

Novo recorde:

O recorde anterior pertencia ao The New Saints, com 27 triunfos, igualado pelo Al Hilal e superado na terça-feira, com a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia.

Leia Também: Mitrovic troca palmas por cabeçadas em festa do Al Hilal: veja o vídeo!