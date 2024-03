Messi preocupa Inter Miami: "Esperamos que não seja uma lesão grave"

O Inter Miami está aguardando ansiosamente por mais detalhes sobre a mais recente lesão sofrida por Lionel Messi durante a vitória sobre o Nashville SC por 3 a 1, que garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF.

Em entrevista coletiva após a partida realizada no Drive Pink Stadium, na Flórida, Jordi Alba expressou sua preocupação com a condição física do astro argentino, que tem enfrentado uma série de lesões em 2024.

"Eu suponho que ele tenha sentido algo. O Leo sempre quer jogar, quer ajudar a equipe, mas considerando também o resultado... Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas esperamos saber mais amanhã. Esperamos que não seja nada e que ele possa nos ajudar no sábado e nos próximos jogos", declarou.

"Ele é um jogador fundamental para nós, isso é indiscutível. Ele eleva o nível de todos os jogadores ao seu redor. O que mais posso dizer? É reconfortante tê-lo em nossa equipe, esperamos que não seja uma lesão grave", concluiu Alba.





Leia Também: Ronaldo monta seleção ideal com Pelé, Messi e CR7 e diz ser fã de Bellingham

Leia Também: Cristiano Ronaldo admite erro por gesto obsceno e nega provocação a Messi