O curioso episódio entre Jesus e Neymar: "Quer ensinar o padre a rezar?"

Em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (18), o atacante brasileiro Michael, do Al Hilal, relembrou um episódio curioso envolvendo o técnico português Jorge Jesus e Neymar durante um treino da equipe saudita.

Michael revelou que Jesus disse que ia ensinar o craque brasileiro a bater grandes penalidades. A reação de Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho, foi imediata.

"O Jorge Jesus às vezes 'sai da casinha', mas ele é muito engraçado. Ninguém pode falar nada com ele porque ele é muito engraçado. Tem vezes que ele brinca e a gente fala: 'não é a mesma pessoa que estava reclamando com a gente'. Uma vez, o mister disse ao Neymar: 'Eu vou te ensinar a bater pênaltis'", contou Michael.

"O Neymar tinha batido um pênalti antes, acho que em um jogo da seleção brasileira, e ele [Jorge Jesus] disse que ia ensiná-lo. O Neymar bateu o pênalti e disse: 'Quer ensinar o padre a rezar missa? Só vou perder pênalti quando eu quiser'. Foi tudo na brincadeira. Quem estava lá ao lado ria muito, ele é muito engraçado, mas ele quer sempre ajudar. Sabe aquele avô ou pai que, na cabeça dele, ele entende que precisa te ajudar para a vida e para o futuro? É o Jorge Jesus", acrescentou.

Michael ainda teceu elogios ao técnico português, destacando a boa relação que tem com ele, que já o havia treinado no Flamengo.

"O 'velhinho' é maravilhoso. Como treinador, a gente sabe como ele é... do c******. Como ser humano, ele é incrível. Ele quer sempre ganhar e nos dá essa motivação de sempre querer e lutar por ganhar. Por outro lado, ele também é como um pai, um amigo, um irmão. Ele sabe dividir essa relação. Há momentos em que é o Jorge com a experiência de vida e de tudo. Depois, ele também sabe conciliar com o Jorge Jesus treinador que tem de ajudar os jogadores, ajudar a equipe a vencer, a trabalhar. Fui feliz por ter trabalhado com ele há um tempo atrás, mas Deus foi tão bom comigo que me deu a oportunidade de voltar a trabalhar com ele, aprender mais e evoluir muito", finalizou.

Leia Também: Marcou ao Al Nassr, fez o 'Sii' e foi confrontado por Cristiano Ronaldo