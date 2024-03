Ten Hag está com 'dias contados' no Manchester United; já há sucessor

Erik ten Hag pode estar com os dias contados no comando técnico do Manchester United. A temporada, considerada "para esquecer", com 21 vitórias, 16 derrotas e 3 empates em 40 jogos oficiais, pode custar o cargo ao treinador neerlandês.

Segundo o jornal britânico Daily Star, Sir Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido e novo acionista minoritário dos Red Devils, estaria empenhado em demitir Ten Hag no final da temporada.

O Daily Star também informa que Ratcliffe já teria escolhido o sucessor: Gareth Southgate, o atual selecionador inglês, que termina contrato em dezembro.

Para "roubar" Southgate da Federação Inglesa de Futebol (FA), Ratcliffe teria que desembolsar cerca de 800 mil libras (41118,4 milhões de reais). A FA, por sua vez, ainda não desistiu de tentar convencer Southgate a renovar seu contrato.

