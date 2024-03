Courtois já foi operado e só regressa no final da temporada

O Real Madrid comunicou nesta quarta-feira (20/03) que o goleiro Thibaut Courtois foi submetido a uma cirurgia no menisco interno do joelho direito. A operação aconteceu após a lesão sofrida pelo jogador na véspera.

"Nosso jogador, Thibaut Courtois, foi operado com sucesso hoje a uma ruptura no menisco interno do joelho direito, sob supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Courtois começará seu processo de recuperação nos próximos dias", diz o comunicado oficial do clube.

O Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação do jogador, mas a imprensa espanhola estima que Courtois fique fora dos gramados por cerca de dois meses. Isso significa que ele ainda pode voltar a jogar nesta temporada.

Courtois já estava afastado dos gramados desde agosto de 2023, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele havia retornado aos treinos recentemente, mas agora terá que parar novamente.

