Dani Alves e Robinho arrasados pela própria CBF: "É vergonhoso"

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu, ao final da noite de sexta-feira (22), um comunicado no qual não poupou nas críticas tecidas a Dani Alves e Robinho, jogadores que foram condenados a penas de prisão por crimes de natureza sexual.

Para a CBF, este desfecho coloca "um ponto final num dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro": "Os dois casos, que envolvem jogadores que foram estrelas da seleção brasileira de futebol, um dos maiores ícones culturais do nosso país, não podem encerrar-se com a condenação dos dois culpados".

"É fundamental que a corajosa atitude das vítimas inspirem cada vez mais mulheres a não se calarem diante de barbaridades de tal ordem. Mais do que isso: num ambiente em que o machismo impera, nós, homens, precisamos estar na linha de frente para combater não apenas a violência sexual, mas todo tipo de violência", pode se ler na nota.

"A camisa amarela que os atletas brasileiros vestem em campo é mais do que apenas um uniforme. Assim como o futebol é para o Brasil mais do que apenas um esporte. Cabe a aqueles que a vestem defender os sentimentos e valores de um país inteiro ali representados. É vergonhoso que um atleta se sinta confortável para cometer esse tipo de perversidade acreditando que aquilo que conquistou pelo esporte vá de alguma forma blindá-lo de qualquer punição", prossegue.

"A CBF tem atuado ostensivamente para combater violências que se acomodaram no ambiente esportivo sem que fossem endereçados com a devida firmeza. O combate ao racismo, à homofobia e violências motivadas por rixas de torcidas atravessa a agenda de prioridades da entidade de forma transversal, em todos os seus eixos de atuação", completa, enumerando as iniciativas por si já promovidas.

