Neymar: Helicóptero de R$ 50 milhões está parado por falta de documento

O jogador Neymar está impedido de utilizar seu helicóptero particular, avaliado em R$ 50 milhões. A aeronave está com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vencido, documento obrigatório pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para que aeronaves voem no Brasil.

O CVA precisa ser renovado a cada três anos e, no caso do helicóptero de Neymar, o vencimento ocorreu recentemente. Sem o documento regularizado, o jogador está impedido de voar na aeronave, que fica parada em um hangar no Brasil.

