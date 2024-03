Cristiano Ronaldo mostra o seu novo carro Ferrari nas ruas de Lisboa

Após apresentar o novo carro da Ferrari, o Purosangue, Cristiano Ronaldo exibiu outro modelo da marca pelas ruas de Lisboa: o Ferrari Daytona SP3.

O craque português, que esteve em Lisboa para compromissos da seleção, foi flagrado ao volante do veículo, que faz parte da gama Icônica da Ferrari, junto com os Monza SP1 e SP2.

Equipado com o motor de combustão interna mais potente da Ferrari, o Daytona SP3 debita 840 cv e 697 Nm de binário, acelerando de 0 a 100 km/h em 2,85 segundos e alcançando 340 km/h.

Através do sistema Human-Machine, o carro permite que o condutor tire as mãos do volante e entregue o controle de 80% das funções ao próprio veículo. O Daytona SP3 também é o primeiro Ferrari a integrar o sistema Dynamic Enhancer, que permite a Ronaldo controlar a pressão nas pinças de freio em curvas fechadas para melhorar o ângulo de realização da curva.

Limitado a 599 unidades, o preço do Ferrari Daytona SP3 começa em torno de dois milhões de euros (cerca de 11 milhões de reais).