Vinicius Júnior é alvo de ataque homofóbico de ex-goleiro Chilavert

O jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi alvo de um ataque homofóbico por parte do ex-goleiro José Luis Chilavert. O paraguaio utilizou suas redes sociais para insultar o jogador de 23 anos por ter chorado e desabafado sobre o racismo que vem sofrendo na Espanha em entrevista coletiva pré-jogo.

Em um comentário a uma publicação do jornalista argentino Juan Pablo Varsky, Chilavert proferiu a seguinte frase: "Pão e Circo, o primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Não seja v****, futebol é para homem". A linguagem utilizada pelo ex-goleiro gerou repulsa nos fãs e na comunidade do futebol.

Vinicius Júnior vem sofrendo diversos ataques racistas por parte de torcedores de times adversários na Espanha. Em entrevista recente, o jogador se emocionou ao falar sobre o tema e desabafou sobre a necessidade de medidas mais contundentes para combater o racismo no futebol.

A atitude de Chilavert foi repudiada por diversos jogadores, ex-jogadores e personalidades do futebol. É importante destacar que, em 2023, o ex-goleiro concorreu à presidência do Paraguai pelo Partido da Juventude com um discurso ultraconservador, mas obteve menos de 1% dos votos.

