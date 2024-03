Corinthians não alugará Neo Química Arena para o Santos jogar a final

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não alugará a Neo Química Arena para o Santos jogar a decisão do Paulistão, informou o colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

A diretoria corintiana diz que fará um tratamento no gramado do estádio para a estreia do Brasileirão, segundo Samir. Nesta quarta-feira (27), na semifinal contra o Red Bull Bragantino, o Peixe quebrou o recorde de público da arena em 2024.

"A informação que me chega agora é que o Corinthians inicialmente não vai alugar a Neo Química Arena para o Santos caso o Santos deseje para a final do Campeonato Paulista com o seguinte argumento: 'faremos um tratamento no campo para a estreia no Brasileirão, então não temos inicialmente a intenção de alugar'. Não sei se isso vai mudar com valores, o Santos tentando convencer aumentando valores de aluguel, mas inicialmente o Corinthians não pretende alugar novamente para o Santos com a alegação que vai fazer um tratamento no campo para a estreia do Campeonato Brasileiro", informou informou o colunista Samir Carvalho.

"Até agora, não sabemos de nada sobre danificação'. O Corinthians não foi avisado de nenhum problema em relação à utilização da arena, que era uma preocupação que o torcedor corintiano tinha. O que me passaram, da diretoria corintiana, é que até agora não chegou nada referente a danificação. A ideia inicial de não alugar é com esse argumento de que vai fazer um tratamento no campo para a estreia do Brasileiro.", finaliza Samir Carvalho.

O Corinthians estreia no Brasileirão no dia 14 de abril, na Neo Química Arena, contra o Grêmio. O Santos aguarda a definição de quem será seu rival na decisão do Paulista. Se for o Palmeiras, o Peixe joga a primeira partida como mandante; se for o Novorizontino, a segunda.