232 dias depois, Éder Militão volta a jogar: "Sinto muita felicidade"

Éder Militão voltou aos gramados neste domingo, 232 dias após se lesionar em uma partida contra o Athletic Bilbao. O zagueiro brasileiro entrou em campo aos 91 minutos do jogo entre Real Madrid e Athletic, no Santiago Bernabéu, e foi recebido com aplausos de pé pela torcida.

Militão se lesionou em 12 de agosto de 2023 e passou por um longo processo de recuperação. Durante esse período, ele recebeu o apoio de seus companheiros de equipe, familiares e fisioterapeutas.

Em sua primeira entrevista após o retorno, Militão agradeceu o apoio de todos que o ajudaram durante a recuperação e se disse feliz por estar de volta aos gramados.

"Foi um período muito difícil, mas agora é hora de aproveitar o bom momento", disse Militão. "Tinha que ser aqui, tinha que ser em casa e também em um jogo contra a equipe contra a qual me lesionei. Voltar a jogar contra eles é uma alegria para mim."

O zagueiro brasileiro também destacou a importância do apoio da torcida do Real Madrid.

"Ouvir os torcedores quando saí para aquecer é uma alegria que não dá para explicar", disse Militão. "É um grupo fantástico que nos apoia e nos ajuda. Chegar e ser amado por eles é uma honra para mim."

Militão está de volta e pronto para ajudar o Real Madrid na busca por títulos. O zagueiro brasileiro é um jogador importante para a equipe e sua volta é uma boa notícia para o técnico Carlo Ancelotti.

