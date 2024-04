Quatro gols em três jogos: Cristiano Ronaldo é eleito o melhor da SPL

A Liga Profissional da Arábia Saudita (SPL) anunciou nesta segunda-feira que Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mês de março.

O capitão do Al Nassr superou os concorrentes Hamdallah (Al-Ittihad) e Ekambi (Al-Ettifaq) e voltou a celebrar na Arábia Saudita após uma série de ótimas atuações.

Cristiano Ronaldo se destacou no Al Nassr no último mês, marcando quatro gols em três jogos, incluindo três na goleada por 5 a 1 sobre o Al-Tai no último sábado.

