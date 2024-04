Vontae Davis, ex-jogador da NFL, é encontrado morto aos 35 anos

O mundo do futebol americano está de luto pela morte de Vontae Davis, ex-cornerback que faleceu aos 35 anos em Miami, Flórida, na segunda-feira (1º de abril).

De acordo com site TMZ, Davis foi encontrado sem vida em uma casa que pertencia à sua avó. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a polícia não encontrou indícios de crime e a investigação está em andamento.

A notícia chocou amigos, familiares e fãs do jogador. Bobby Maze, amigo de infância de Davis, expressou sua dor através de uma mensagem no Facebook: "A vida nunca mais será a mesma sem meu irmão", escreveu. "As ligações por vídeo, etc., caramba, eu gostaria que pudéssemos ter mais uma conversa. Você venceu as probabilidades, você conseguiu. Você fez do seu jeito. Simplesmente não era para terminar assim."

Davis iniciou sua carreira na NFL em 2009 pelo Miami Dolphins. Ele também jogou pelo Indianapolis Colts e Buffalo Bills, onde se aposentou em 2018 de maneira abrupta, após sair no primeiro tempo do seu segundo jogo pelo time. Na ocasião, ele disse que estava "acabado" e posteriormente confirmou sua aposentadoria em um comunicado.

