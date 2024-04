Advogado de Robinho é Pedrinho, bebê roubado de hospital há 38 anos

A equipe de advogados de Robinho, ex-jogador de futebol cumprindo pena por estupro, inclui Pedro Júnior Rosalino Braule Pinto. Este advogado teve uma história marcante na capital federal nos anos 1980, quando foi sequestrado de uma maternidade de Brasília logo após nascer, ficando conhecido como Pedrinho. Atualmente, aos 38 anos, ele trabalha na área de direito criminal. Como advogado, Pedro já defendeu figuras proeminentes da política, como Aécio Neves.

Pedrinho foi sequestrado em 1986 na maternidade do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, e levado para Goiânia, onde viveu por 16 anos como filho de Vilma Martins Costa, sob o nome de Osvaldo Martins Borges. Vilma simulou uma gravidez para forçar seu então companheiro, também chamado Osvaldo Martins Borges, a se casar com ela. Ela conseguiu seu intento, e Osvaldo criou Pedrinho com Vilma como seu filho legítimo.

Em 2002, os pais biológicos de Pedrinho, que residem em Brasília, encontraram o menino. Ele se mudou para a capital da República, mas manteve contato com Vilma, que chegou a ser condenada e cumprir pena em regime fechado.

Robinho está atualmente preso por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em 21 de março, os ministros validaram, por 9 votos a 2, a sentença da Itália que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo contra uma jovem albanesa em uma boate de Milão em 2013.

O ex-jogador de Santos e Atlético-MG sempre negou ter cometido qualquer crime. Após a decisão do STJ, ele foi detido pela Polícia Federal no bairro da Aparecida, em Santos, e encaminhado para a sede da Justiça Federal na cidade, onde passou por audiência de custódia antes de ser transferido para Tremembé.

