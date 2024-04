Mbappé sentiu-se desrespeitado por Luis Enrique no Marseille-PSG

Apesar de se manter em campo em todas as competições, os problemas no vestiário do PSG continuam a gerar especulações. Kylian Mbappé é, mais uma vez, protagonista por conta da substituição na partida contra o Marseille no último domingo. Segundo o jornal L'Équipe, desta terça-feira, Mbappé encarou a decisão de Luis Enrique como "uma falta de respeito".

A insatisfação de Mbappé se baseia no fato de que este era o último Clássico que ele jogaria com a camisa do PSG, em um momento em que se encontra na reta final do contrato que termina em junho.

Vale ressaltar que Mbappé só jogou os 90 minutos completos em uma das últimas sete partidas do PSG no campeonato.

O futuro do craque francês, como se sabe, deve ser no Real Madrid.

Leia Também: "A comunicação de Mbappé foi desastrosa. É isto que causa a confusão..."