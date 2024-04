Vettel fala em possível retorno à F1 após conversa com chefe da Mercedes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel deixou o grid em 2022, mas sua despedida da categoria pode não ter sido definitiva.

Em entrevista à Sky Sports News, o alemão de 36 anos declarou estar "potencialmente" no mercado de pilotos da F1 em 2025.

"Estou procurando por um assento? Depende do pacote como um todo. Não me aposentei da Fórmula 1 pensando em voltar, mas também disse que não era possível para ter certeza absoluta. E acho que isso continua valendo", disse Vettel. "Nunca se sabe para onde a vida vai te levar. Talvez seja para atrás do volante de novo, não sei."

Vettel confirmou ter conversado recentemente com Toto Wolff, chefe da Mercedes. A equipe tem um assento vago para a próxima temporada após Lewis Hamilton assinar com a Ferrari.

"Precisaria de algumas ligações e negociações para entender melhor a situação. Mas com certeza (a Mercedes) é um dos melhores assentos no grid. Tem um ótimo histórico, sofrendo um pouco nos últimos, mas mesmo piorando ainda é segunda ou terceira nos (Campeonatos de) Construtores, não é como correr em uma terra de ninguém", continuou.

Vettel está fora da Fórmula 1 desde o fim de 2022. Ele não disputou outras corridas desde então, mas mencionou na entrevista a possibilidade de estrear nas 24 Horas de Le Mans. O tetracampeão passou os dois últimos anos de sua carreira como piloto da Aston Martin, onde foi 12º no Mundial de Pilotos em ambas temporadas - à frente do colega de equipe Lance Stroll.

"Há coisas que eu sinto falta, principalmente a competição. E coisas das quais não sinto saudade, isso não mudou. Obviamente, a vida é bem diferente ao não estar envolvido (com a F1)", afirmou Vettel.