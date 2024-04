Jogador sul-africano morre após sofrer assalto em bomba de gasolina

O Kaizer Chiefs comunicou nesta quinta-feira que Luke Fleurs faleceu na noite anterior após ser vítima de um assalto em Joanesburgo, África do Sul. Relatos locais indicam que o jogador de 24 anos foi alvo de um carjacking e uma tentativa de sequestro em um posto de gasolina, resultando em um ferimento fatal por disparo de arma de fogo.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso jogador, Luke Fleurs, em um incidente de sequestro em Joanesburgo. Nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos neste momento difícil. Mais informações serão fornecidas oportunamente", diz a nota oficial do Kaizer Chiefs.

Luke Fleurs estava em sua temporada de estreia pelo oitavo colocado atualmente no campeonato sul-africano, tendo sido contratado do Supersport United. Aos 24 anos, atuando como zagueiro, Luke teve o ponto alto de sua carreira nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, Japão.

