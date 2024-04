Milton Neves fecha com a Record para participar de final do Campeonato Paulista

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Milton Neves voltará para a televisão, mesmo que por um dia. O apresentador fará parte do pré-jogo da Record para a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, marcada para domingo (7), às 18h.

Trata-se do retorno de Milton para a emissora de Edir Macedo, mesmo que pontualmente. Entre 2001 e 2008, Milton foi contratado da Record, e comandou programas de esportes e entretenimento, como Terceiro Tempo, Debate Bola, Roleta Russa e até o policialesco Cidade Alerta.

Milton vai analisar a final como torcedor do Santos no pré-jogo da partida, que começa às 17h30. Reinaldo Gottino, torcedor do Palmeiras, vai defender o time alviverde e estará ao lado de Milton.

Milton Neves estava fora da televisão desde agosto do ano passado, quando o Terceiro Tempo saiu do ar na Band. Seu contrato com a emissora foi finalizado em dezembro, após um acordo entre as partes.

Desde então, Milton tem admitido que está em depressão por estar longe da TV. Em entrevista recentemente, o apresentador diz que a causa foi a morte de sua esposa, em 2020, com quem foi casado por mais de 50 anos.

Na Record, Palmeiras x Santos terá a narração de Lucas Pereira, comentários de Casagrande e Sálvio Spinola, reportagens de Bruno Piccinato, Jean Brandão, Márcio Canuto, Alexandre Oliveira e Janice de Castro, além de apresentação de Bruno Laurence.