São Paulo sofre com desfalques, e James tem nova chance de ser protagonista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deve enfrentar o Cobresal (CHI) nesta quarta-feira (10) bastante desfigurado por lesões e com James Rodríguez como principal arma.

James Rodríguez será novamente titular do São Paulo. Em um time repleto de desfalques, o colombiano vai ganhar mais uma chance de ser o protagonista que se espera.

Será apenas a segunda partida como titular de James nesta temporada com o Tricolor. Ele 'estreou' na escalação inicial na última partida contra o Talleres.

Rafinha, Wellington Rato e Lucas, lesionados na última quinta-feira, não estarão à disposição. Rafinha teve uma fratura na perna esquerda, Rato uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e Lucas uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda

O centroavante Calleri é dúvida para o jogo. Ele não atua desde a rodada final do Paulistão com um cisto na perna direita.

PRESSÃO

O técnico Thiago Carpini está pressionado no cargo e a diretoria são-paulina não está satisfeita com o desempenho do time. Uma derrota para o time considerado mais fraco do grupo da Libertadores pode tornar a situação insustentável.

Um possível São Paulo para o jogo tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Pablo Maia, Alisson e James Rodríguez; Ferreira, Luciano e André Silva (Calleri ou Erick).