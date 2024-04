Globo tem cláusula anti-inflação em contrato do Brasileirão e pode rescindir acordo em 2027

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo pode rescindir o contrato que tem com a Libra pelos direitos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025, assinado recentemente, em 2027. Uma cláusula de contrato permite essa saída em conjunto com a liga se a inflação do ano superar os 15%.

Tudo vai depender de como a economia brasileira estará e de como um possível novo governo vai agir naquele ano. Nos bastidores, essa cláusula foi vista como uma precaução pelo que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022).

Em 2021, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), foi de 10,06%. Pelo acordo individual que tem com os times, e que é válido até o fim de 2024, a emissora precisa reajustar o acordo anualmente sempre acima da inflação.

No vínculo com a Libra, segundo documento obtido pela reportagem, a Globo corrigirá os pagamentos anualmente segundo o IPCA, mas limita os pagamentos de inflação por ano a 5%. Não há teto para deflação.

Caso a inflação supere a casa dos 15% ao ano, Globo e Libra podem abrir mão do acordo a partir de 2027 sem pagamento de multa para as partes. A Libra pode fazer o mesmo.

Ou seja, se o IPCA registrar uma subida muito forte dos preços e um descontrole da economia nacional, a Globo pode deixar de pagar a Libra o valor de R$ 1,3 bilhão pelo principal torneio nacional do Brasil.

Outra cláusula polêmica que tem rendido nos bastidores é que a Globo perdeu a limitação de jogos do Campeonato Brasileiro para mostrar. Até este ano, a emissora exibe três partidas na TV aberta e outros dois na TV paga, além de exibir o restante que tem no pay-per-view. Esta última rende mais ganhos.

Agora, a Globo pode exibir quantos jogos quiser na TV aberta e na TV por assinatura, sem restrições. O caso tem gerado muita polêmica dentro do Flamengo, o time mais popular no Brasil.

Estima-se que o clube passará a receber R$ 210 milhões de TV no ano que vem, ante R$ 290 milhões previstos para 2024. É uma perda de R$ 80 milhões. Pelo total de contrato, serão R$ 400 milhões em perdas.

O conselho deliberativo do Flamengo vota ainda nesta segunda (8) se aprova os termos da Globo com o clube. A Libra e a Globo fecharam acordo entre 2025 e 2029. A emissora realizou um pagamento adiantado de R$ 60 milhões para cada um dos clubes que pertencem a liga no ato de assinatura, em março.