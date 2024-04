Presidente do Corinthians promete fim do aumento nos ingressos após 'teste'

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo, atual presidente do Corinthians, prometeu o fim no aumento dos ingressos.

O Corinthians elevou o preço das entradas contra o Nacional-PAR na Sul-Americana e só levou 32 mil pessoas ao estádio na goleada de 4 a 0.

Os ingressos voltaram ao preço habitual diante do Atlético-MG, domingo, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Atlético-MG, os preços variam de R$ 28 a R$ 240. Na partida da Copa Sul-Americana, as entradas custaram de R$ 35 a R$ 550.

Exceções só ocorrerão em finais ou "jogos importantes", como prometeu Augusto.

"São testes para a coisa voltar ao normal. Já normalizamos. Temos uma grande receita mesmo com ingressos populares. Quando chegar em final ou outra teremos reajuste, mas no ano todo será ingresso popular. Acabou [o aumento no preço dos ingressos]. Agora é daqui até o fim do ano. Fizemos o que tínhamos que fazer", afirmou Augusto, no programa "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes.