Dugarry detona Mbappé: "Cuspiu na cara da Liga dos Campeões"

Christophe Dugarry não poupou críticas a Kylian Mbappé após a atuação do craque na derrota do PSG para o Barcelona por 2 a 3, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O ex-jogador francês acusou Mbappé de "traição" e de ter uma atitude "escandalosa" em campo.

"É o pior do futebol e de um jogador de alto nível. Você pode errar passes, dribles, ter um dia ruim, mas a atitude desse rapaz foi escandalosa e uma falta de respeito", disparou Dugarry, segundo o Mundo Deportivo.

Para o ex-campeão mundial com a França, a postura de Mbappé foi uma traição com a torcida, com a equipe e com a própria Champions League. "É uma traição para o público, para as pessoas que confiam nele, para quem paga e para quem aprecia os quartos de final da Liga dos Campeões. Cuspiu na cara da Liga dos Campeões, que parece que quer ganhar. Tinha a oportunidade de jogar num estádio tão bonito contra o Barça e tem aquela atitude. Uma vergonha absoluta", completou Dugarry, que defendeu clubes como Barcelona, ​​Marselha, Milan e Bordeaux ao longo da carreira.

As críticas de Dugarry se intensificam em um momento em que Mbappé se aproxima do Real Madrid. O contrato do atacante com o PSG termina no final da temporada, e ele deve assinar com o clube merengue nas próximas semanas.

