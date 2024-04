Jogador do Al-Ittihad é chicoteado após derrota na Supercopa Saudita

O Al-Hilal, comandado pelo técnico português Jorge Jesus, conquistou o tetracampeonato da Supercopa Saudita nesta quinta-feira (11), após golear o Al-Ittihad por 4 a 1. No entanto, a festa do título foi manchada por um lamentável episódio de violência.

Após a partida, o atacante do Al-Ittihad, Abderrazak Hamdallah, foi agredido por um torcedor da equipe com chicotadas. O jogador reagiu jogando água no agressor, que partiu para cima de Hamdallah com o chicote. A cena gerou grande confusão e precisou da intervenção de seguranças e companheiros de equipe para conter os ânimos.

As motivações para a agressão ainda não foram totalmente esclarecidas. Especula-se que o torcedor esteja insatisfeito com o desempenho do Al-Ittihad na partida, especialmente com as atuações de Hamdallah.

Repúdio da violência:

O Al-Ittihad repudiou a atitude do torcedor e prometeu tomar as medidas cabíveis. A Federação Saudita de Futebol também se manifestou contra a violência e cobrou uma investigação rigorosa do caso.