Corinthians: diretor perde força após incômodo e aposta nas redes sociais

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual diretor de futebol estatutário, Rubão perdeu espaço no Corinthians e agora aposta nas redes sociais. Rubão iniciou a temporada como "homem forte" do futebol do Corinthians, mas não apita mais. O comando está com o executivo Fabinho Soldado desde o fim de janeiro.

A perda de poder de Rubão já havia começado antes mesmo de Fabinho chegar. Como publicou o "Meu Timão", ele e o presidente Augusto Melo mal se falam atualmente.

Augusto entende que Rubão cometeu erros estratégicos, como nos casos de Matheus França e Márcio Zanardi.Os episódios geraram incômodo.

Matheus treinou no Corinthians sem assinar contrato. A negociação foi cancelada e retomada até um final feliz. Já Zanardi, então no São Bernardo, recebeu proposta e só depois o Timão percebeu que ele não poderia dirigir outro clube no mesmo Paulistão.

Rubão, em contrapartida, crê que não errou sozinho. E argumenta que Augusto Melo também cometeu equívocos, como alimentar a novela Gabigol, do Flamengo.

O combinado desde a campanha foi Rubão comandar o futebol até um profissional de mercado chegar. Pessoas próximas à diretoria, porém, afirmam que ele nutriu expectativa de continuar na função.

"Não existe nada disso. Rubão é diretor estatutário, vem com a gente desde a campanha e já tentávamos um executivo, conseguimos o Fabinho. Rubão ficou na parte estatutária. Quem fala de mercado é o diretor executivo, que é atualizado, sabe como funciona. Rubão é boa pessoa, nos ajudou muito na campanha, mas hoje está só na parte estatutária", disse Augusto Melo à "Band".

O presidente negou problemas, mas não deixou de alfinetar Rubão ao ser perguntado sobre o "Acabou a farra" que o colega disse. O diretor respondeu isso sobre a sequência de títulos de Flamengo e Palmeiras. A frase foi lembrada quando o Corinthians foi eliminado na primeira fase do Paulista.

"As pessoas pagam pelo que falam. Não fui eu que falei", disse Augusto Melo.

Desde que perdeu força no Corinthians, Rubão passou a apostar nas redes sociais. A ideia foi ganhar apoio da torcida.

Rubão divulgou suas redes e conseguiu mais de 100 mil seguidores em menos de dois meses. Ele posta várias vezes ao dia.

O diretor tem alguns bordões, como o "rabisca" para quem joga bem. E ele chama seus seguidores de "pernas".

Ele muitas vezes atua como um influencer: abre caixinha de perguntas e grava vídeos dos jogadores exclusivos para suas redes sociais.

Foi pelas redes, inclusive, que ele negou problemas com Augusto Melo e afirmou que a "fofoca" foi para tumultuar depois da goleada por 4 a 0 sobre o Nacional-PAR.