Guardiola sai em defesa de Haaland: "O objetivo não é a Bola de Ouro"

Pep Guardiola aproveitou, este sábado, a conferência de imprensa que se seguiu ao categórico triunfo conquistado pelo Manchester City ao receber o Luton Town, por 5-1, para sair em defesa de Erling Haaland, fruto das críticas de que ele tem vindo a ser alvo.

No artigo de opinião que assina no jornal britânico The Telegraph, Jamie Carragher, antigo capitão do Liverpool, avisou o jogador norueguês de que terá de repensar o seu estilo de jogo "se tiver sérias ambições de conquistar a Bola de Ouro e jogar pelo Real Madrid", dado que a 'veia goleadora' não será suficiente.

"O objetivo não é conquistar a Bola de Ouro. O objetivo é conquistar Premier Leagues, Ligas dos Campeões, Taças de Inglaterra e Taças da Liga, e já o fez", começou por afirmar, em declarações reproduzidas pela rádio britânica talkSPORT.

"Sem ele, não teria sido possível conquistar o que conquistamos, na temporada passada. Cinco títulos, sem ele... Nem pensar, impossível. É um jogador-chave para nós, e vai melhorar, devido à sua idade e ao seu desejo", prosseguiu.

"Mais jogos, mais experiência, chegar a fases finais em competições... Isso nunca aconteceu, na carreira dele. Por isso, este será o futuro dele. E não é só do Erling. Qualquer jogador, mesmo aos 33 anos de idade, pode melhorar", completou.

Leia Também: Xavi elogia Vitor Roque, mas cobra melhora