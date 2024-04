Ex-jogador Carlos Alberto destrói carro em condomínio

Um vídeo que consta em um processo contra Carlos Alberto mostra o ex-jogador de futebol destruindo os dois retrovisores de um carro e ameaçando a motorista do veículo em seu condomínio no Rio de Janeiro.

Carlos Alberto é alvo de uma ação conjunta dos condôminos por conduta antissocial. No processo — movido pelo escritório "Bragança & Feijó" — são anexados episódios de urina em local público, arremesso de garrafas, palavrões, discussões, além do vídeo onde ele aparece quebrando o veículo. As informações foram publicadas, inicialmente, pelo colunista Ancelmo Gois, de "O Globo".

Na gravação, o ex-jogador aparece em frente ao vidro dianteiro do carro. Em seguida, ele incentiva a motorista a ligar para a polícia, diz que ela fraturou um de seus pés e faz ameaças.

O condomínio fica no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação diz que as multas já ultrapassam os R$ 20 mil e nunca foram pagas.

