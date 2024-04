Lino, ex-zagueiro do Atlético-GO, morre aos 39 anos

Morreu na madrugada deste domingo, aos 39 anos, o ex-zagueiro Lino, autor do gol histórico do título goiano do Atlético-GO em 2014, contra o Goiás. Ele foi vítima de um infarto. Lino atualmente era empresário e tinha bom trânsito em todos os clubes da capital, incluindo Vila Nova e Goiás.

Nas redes sociais, os clubes goianos lamentaram a morte de Lino.

O Atlético-GO relembrou, inclusive, que o mascote do clube se chama “Dragolino” em homenagem ao ex-zagueiro.

Com imenso pesar, tristeza e consternação, o Atlético Clube Goianiense se despede de um de seus maiores ídolos! O zagueiro Lino (39 anos) faleceu na madrugada deste domingo. Um dos maiores nomes da história do Dragão, auto do gol mais comemorado de nossa história e capitão do… pic.twitter.com/mHOCGCy52g — ?️tlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2024 " target="_blank" rel="noopener">

Com imenso pesar, tristeza e consternação, o Atlético Clube Goianiense se despede de um de seus maiores ídolos! O zagueiro Lino (39 anos) faleceu na madrugada deste domingo. Um dos maiores nomes da história do Dragão, auto do gol mais comemorado de nossa história e capitão do… pic.twitter.com/mHOCGCy52g — ?️tlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2024

Leia Também: Rapper Drake revela que faturou quase R$ 6 milhões em vitória de Poatan