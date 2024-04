Torcedor do Cruzeiro tenta sair de estádio pelas escadas... mas de carro

Há várias maneiras de sair de um estádio de futebol, mas a que foi escolhida por um torcedor do Cruzeiro não foi a mais indicada. Após o encontro diante do Botafogo, no Estádio Mineirão, o torcedor do clube de Belo Horizonte proporcionou uma situação inusitada.



Depois do apito final da partida, um homem, acompanhado pela mulher e pelo filho, tentou deixar o estacionamento de carro, mas se enganou na saída e acabou descendo as escadas do local com o veículo. Resultado? O carro acabou ficando 'preso'.

"Eu não costumo vir ao estádio. Assisti ao jogo com a minha família em um dos camarotes do Mineirão. Vi uma placa dizendo saída e achei que era o lugar por onde saía. Aí, caí com o carro nas escadas", disse o torcedor em declarações à Rádio Itatiaia.

Pouco mais de uma hora depois do incidente, os bombeiros chegaram ao local para tirar o veículo das escadas.

"Realizamos uma análise inicial da situação e fizemos a estabilização do veículo. Utilizamos alguns equipamentos para realizar essa estabilização, como uma almofada pneumática para elevar o veículo e conseguir retirá-lo do local onde se encontrava", frisaram os bombeiros.

Vale lembrar que o Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2, na primeira jrodada do Brasileirão.