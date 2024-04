Vini Jr é vítima de novo ataque na Espanha: 'Morra'

Em um episódio lamentável, torcedores do Barcelona direcionaram ofensas racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior antes da partida contra o PSG, pela segunda rodada das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (16).

Enquanto aguardavam a chegada do ônibus da equipe catalã, os torcedores gritavam palavras racistas contra Vinícius Júnior, com frases como "Vincíus, morra". As imagens do momento foram registradas pelo portal Carrusel Deportivo.

Confira o vídeo abaixo.

‼️️ Gritos de 'VINICIUS MUÉRETE' de los seguidores del Barça que esperan al equipo antes del partido de #UCL pic.twitter.com/IjGthWW7O7 — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 16, 2024

