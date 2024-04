Veja os confrontos e os mandos da terceira fase da Copa do Brasil 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteou nesta quarta-feira (17) os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O evento aconteceu na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro.

Os jogos serão de ida e volta, com mando também definido por sorteio. Os 32 times foram divididos em dois potes, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes 2024.

As partidas acontecerão nos dias 1º (ida) e 22 de maio (volta). A CBF ainda divulgará a tabela completa dos confrontos.

VEJA OS CONFRONTOS

Os times da esquerda farão o primeiro jogo em casa

Operário-PR x Grêmio

Bahia x Criciúma

Sampaio Corrêa x Fluminense

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Goiás x Cuiabá

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas

Águia de Marabá-PA x São Paulo

Palmeiras x Botafogo-SP

Ypiranga-RS x Athletico

Internacional x Juventude

CRB X Ceará

América-RN x Corinthians

Brusque-SC x Atlético-GO

Atlético-MG x Sport