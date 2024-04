Pampa, ouro olímpico de vôlei, é intubado na UTI em luta contra câncer

(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, foi intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em meio à luta contra um linfoma (câncer no sistema linfático). Ele é medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona.

Pampa, de 59 anos, está há mais de um mês internado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ele descobriu um linfoma de Hodgkin e iniciou, em janeiro deste ano, o tratamento. Eram previstas quatro sessões de quimioterapia.

Dias após a quarta etapa, o ex-jogador apresentou febre e precisou de atendimento emergencial. No dia 13 de março, foi transferido para a UTI.

O quadro piorou em decorrência de complicações pulmonares, que surgiram em meio à quimioterapia, e ele precisou ser intubado.

O campeão olímpico conseguiu a liberação do plano de saúde para ser transferido a São Paulo, onde receberá melhores condições de tratamento. A locomoção precisa ser por via aérea.

Ex-atletas de seleção participaram de uma espécie de "confraria": a prioridade deles era conseguir a remoção de Pampa o mais rápido possível à capital paulista.

QUEM É PAMPA?

Pampa nasceu no Recife e optou por investir na carreira de jogador de vôlei após praticar vários esportes na juventude.

Ele começou sua trajetória profissional no Santa Cruz e passou por diferentes clubes do Brasil e da Europa, como Palmeiras, Suzano, Lazio e Napoli. O atleta também acumulou uma passagem pelo Japão.

Sua primeira Olimpíada representando a seleção foi a de 1988, como calouro da histórica "Geração de Prata".

Nos Jogos de 1992, Pampa foi um dos destaques da equipe brasileira que conquistou o ouro em Barcelona e dividiu a quadra com nomes como Carlão, Tande, Marcelo Negrão e Maurício.

O jogador trocou o esporte pela política no início dos anos 2000, quando atuou dentro do Ministério do Esporte. Ele também trabalhou como secretário em cidades como Suzano e Campos dos Goytacazes.

