Casemiro revela drama por trás da transferência para o Manchester United

Em entrevista ao programa El Chiringuito de Jugones, o ex-volante do Real Madrid e atual jogador do Manchester United, Casemiro, abriu o jogo sobre sua surpreendente transferência em 2022. Ele revelou que a negociação quase não aconteceu e que o técnico Carlo Ancelotti pediu muito para ele ficar.

"Já tinha conquistado tudo no Real Madrid. Não queria deixar de me esforçar, mas buscava novos desafios. Não foi fácil sair, mas eu queria aprender um novo idioma e jogar em outra liga. O Manchester United tem sido incrível desde o primeiro dia", disse Casemiro.

"Decidi sair logo após a conquista da Champions League. Senti que meu ciclo no Madrid havia chegado ao fim. Estava na idade ideal para buscar novos ares e continuar meu crescimento. A decisão não foi simples, pois era muito querido por todos", continuou, relembrando um momento em que quase desistiu da transferência para Manchester.

"Havia apenas uma vez que hesitei em deixar o Madrid para o United. Era uma sexta-feira e tudo estava pronto. Eu precisava treinar, mas não fui, só faltava assinar o contrato. Fui conversar com Ancelotti e ele já sabia que eu estava de saída. Entrei no escritório dele, ele se virou e estava chorando. Carlo me disse que não queria que eu fosse embora, que gostava muito de mim... e foi aí que hesitei. O Madrid me queria muito, mas eu já havia dado minha palavra ao United e isso é mais importante do que qualquer outra coisa", concluiu Casemiro.

