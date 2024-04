Casemiro defende Cristiano Ronaldo: "Não valorizamos o que ele fez"

Em entrevista ao programa El Chiringuito de Jugones, Casemiro foi questionado sobre a eterna rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O ex-jogador do Real Madrid e Manchester United teceu elogios aos dois craques, mas destacou a importância de reconhecer as conquistas de Cristiano Ronaldo.

"A gente viveu momentos incríveis com esses jogadores e não demos conta. Não nos demos conta do que o Lionel Messi fez, do que o Cristiano Ronaldo fez. Não valorizamos muito o que Cristiano fez no futebol e o que ele ainda está fazendo. No ano passado, ele marcou 50 gols com 37 ou 38 anos. O que se pode dizer de um jogador assim? Temos que apreciar e valorizar isso. O jogador está num nível 9 todos os anos, baixa para um 8 e você diz 'Está mesmo mal'. Mas ele está jogando num nível 8 e marcando 50 gols. Um jogador que marca 50 gols por ano...", afirmou o meio-campista brasileiro.

Casemiro também aproveitou a oportunidade para elogiar Kylian Mbappé, que deve se juntar ao Real Madrid na próxima temporada.

"Para mim, o Mbappé é um dos melhores da atualidade, se não mesmo o melhor. Muito rápido, inteligente... Tem uma ótima passada, é um inseto. Ele me faz lembrar muito o Cristiano. Está em campo, mas corre o risco de marcar. O Cristiano era assim, cheirava o gol. É preciso estar preocupado porque ele vai marcar. O Cristiano não estava bem, mas você via que ele ia marcar. São craques e o Mbappé tem isso. Contra o Barcelona, no outro dia, ele não fez um bom jogo, finaliza e sai com dois gols. Sente-se o cheiro no relvado", finalizou.

