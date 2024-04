Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do tênis feminino, se aposenta aos 30

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de mais de um ano longe das quadras, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza, 30, anunciou sua aposentadoria neste sábado (20).

"Foi uma carreira longa e bonita, mas sinto que chegou a hora de dizer adeus", afirmou durante entrevista coletiva em Madri.

Muguruza não competia desde janeiro de 2023, quando disputou sua última partida oficial no torneio de Lyon.

"Quando parei de competir, voltei para casa e recebi a pausa de braços abertos. A cada dia que passava, eu me sentia melhor e não sentia falta da disciplina e da dificuldade da vida que tinha antes. Foi algo progressivo", disse a tenista.

Muguruza tem dois títulos em Grand Slams –Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, em finais disputadas com as irmãs Serena e Venus Williams– e um troféu do WTA Finals, de 2021. Ela alcançou o topo do ranking mundial da WTA em 2017.

Nascida em Caracas, filha de mãe venezuelana e pai espanhol, Muguruza começou a jogar tênis aos 3 anos e vive no país europeu desde os 6.

