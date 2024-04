Mbappé marca, PSG vence Lorient e pode ser campeão francês 'no vestiário'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Lorient por 4 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Francês, que estava atrasada. O jogo foi realizado no Stade du Moustoir, em Lorient, na França.

Os gols do time visitante foram marcados por Dembélé e Mbappé, duas vezes cada. Cheikh Bamba Dien descontou para os donos da casa.

O time de Paris pode ser campeão ainda nesta quarta, caso o Mônaco empate ou perca para o Lille. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília).

O PSG foi a 69 pontos, 14 a mais que o vice-colocado.

Já o Lorient chegou à 16ª derrota no campeonato e continua na zona de rebaixamento.

O PSG começou o jogo mais recuado, enquanto o Lorient, que tinha uma proposta inicial de se defender, aproveitou o desânimo do Paris para atacar.

No entanto, o líder do campeonato mostrou porque está no topo e, com um ataque letal, abriu 2 a 0 em um intervalo de dois minutos.

Com a vantagem no placar aos 22 minutos da etapa inicial, o time de Mbappé recuou novamente e administrou a partida até o intervalo.

No segundo tempo, o PSG iniciou mais determinado e foi para cima dos donos da casa, quando conseguiu aumentar ainda mais a vantagem.

Com um 3 a 0 no placar, após o segundo gol de Dembélé na partida, o Paris resolveu segurar o resultado e fez algumas substituições. O Lorient aproveitou esse momento e esboçou reação, partindo para o ataque.

Os donos da casa conseguiram diminuir a vantagem e quase marcaram outro, se não fosse Dunnarumma. Mas, Mbappé aumentou a vantagem novamente, em linda jogada individual, nos acréscimos do segundo tempo.