Palmeiras terá retorno de Aníbal contra o Botafogo-SP, mas segue sem Dudu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu e Bruno Rodrigues seguirão como desfalques do Palmeiras na partida contra o Botafogo-SP a partir das 19h desta quinta-feira (23), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade no confronto será o retorno de Aníbal Moreno.

Os dois atacantes sofreram lesões no joelho, o que exige recuperação delicada, e o Palmeiras não quer apressar o retorno de nenhum deles. Durante a semana, Dudu e Bruno treinaram com o restante do elenco sem restrições e estão próximos de voltarem aos gramados.

Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior em agosto do ano passado, e Bruno Rodrigues passou por uma artroscopia após ter uma lesão no joelho no segundo jogo da temporada, em janeiro.

Aníbal Moreno, que não joga desde o dia 9 de maio por conta de um trauma no olho direito, está de volta entre os relacionados. O meio-campista deve começar o jogo como opção do técnico Abel Ferreira no banco de reservas.

Palmeiras e Botafogo-SP vão se enfrentar no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O clube alviverde venceu a partida de ida, no Allianz Parque, por 2 a 1 e pode passar a para a próxima fase com um empate.