Justiça alemã condena revista por falsa entrevista com Michael Schumacher

A Justiça alemã condenou a revista Die Aktuelle a pagar uma indenização de 200 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) à família do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher. A decisão foi tomada nesta terça-feira (23), após a revista publicar uma falsa entrevista com o piloto, gerada por inteligência artificial.

A entrevista foi publicada em abril de 2023 e rapidamente ganhou repercussão mundial. O conteúdo da revista apresentava respostas geradas por inteligência artificial, simulando as falas de Schumacher sobre sua vida após o grave acidente de esqui em 2013.

Inconformada com a falsa entrevista e a exploração da imagem do piloto, a família de Schumacher moveu um processo contra a Die Aktuelle. A editora-chefe da revista, Ane Hoffmann, que estava no cargo desde 2009, foi demitida após a repercussão do caso.

[Legenda]© Reprodução

Desde o acidente de esqui nos Alpes Franceses em 2013, o estado de saúde de Michael Schumacher é mantido em sigilo pela família. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 ainda está em recuperação e a família prefere preservar sua privacidade.