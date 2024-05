Hansi Flick mais perto de ser o novo treinador do Barcelona

Hans-Dieter Flick está cada vez mais próximo de assumir o comando técnico do Barcelona, após os recentes acontecimentos envolvendo Xavi Hernández, que deve deixar o cargo devido a desentendimentos com a direção.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, o diretor esportivo do clube, Deco, já entrou em contato telefônico com o treinador alemão e seu empresário, Pini Zahavi, e ambas as partes deram sinal verde para uma possível contratação.

Flick, que está sem clube desde setembro de 2023, quando deixou a seleção alemã, foi recentemente contatado pelo Chelsea, após a demissão de Mauricio Pochettino. No entanto, ele teria colocado as negociações com o clube londrino em espera ao tomar conhecimento do interesse do Barcelona, pois sua prioridade no momento é rumar para o Camp Nou.

