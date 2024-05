Real Madrid lidera lista dos clubes mais valiosos do mundo; veja top 30

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid foi eleito o clube mais valioso do mundo em 2024 pela revista Forbes. O gigante espanhol aparece em primeiro lugar no levantamento pelo terceiro ano seguido.

O valor do Real Madrid foi calculado em 6,6 bilhões de dólares, a maior renda já registrada pelo estudo.

A revista especializada em economia divulgou o ranking nesta quinta-feira (23).

O país com mais representantes na lista é a Inglaterra. São 12 ingleses no top 30, com Manchester United como o mais valioso da Premier League valendo 6,55 bilhões de dólares.

O atual campeão da La Liga e o Barcelona são os únicos times espanhóis no top 10. O Atlético de Madrid aparece em 13º e completa a participação do país.

Os Estados Unidos se destacam com a segunda maior quantidade de clubes. A MLS tem nove equipes na lista com LAFC e Inter Miami faturando mais de 1 bilhão de dólares.

Confira a lista completa divulgada pela Forbes:

1 - Real Madrid: US$ 6,6 bilhões

2 - Manchester United: US$ 6,55 bilhões

3 - Barcelona: US$ 5,6 bilhões

4 - Liverpool: US$ 5,37 bilhões

5 - Manchester City: US$ 5,1 bilhões

6 - Bayern de Munique: US$ 5 bilhões

7 - Paris Saint-Germain: US$ 4,4 bilhões

8 - Tottenham: US$ 3,2 bilhões

9 - Chelsea: US$ 3,13 bilhões

10 - Arsenal: US$ 2,6 bilhões

11 - Juventus: US$ 2,05 bilhões

12 - Borussia Dortmund: US$ 1,98 bilhão

13 - Atlético de Madrid: US$ 1,6 bilhão

14 - Milan: US$ 1,43 bilhão

15 - LAFC: US$ 1,2 bilhão

16 - West Ham: US$ 1,1 bilhão

17 - Inter Miami: US$ 1,03 bilhão

18 - Inter de Milão: US$ 1 bilhão

19 - LA Galaxy: US$ 950 milhões

20 - Atlanta United: US$ 900 millhões

21 - New York City: US$ 850 milhões

22 - Aston Villa: US$ 800 milhões

23 - Newcastle: US$ 795 milhões

24 - Fulham: US$ 790 milhões

25 - Seattle Sounders: US$ 785 milhões

26 - Crystal Palace: US$ 780 milhões

27 - D.C. United: US$ 775 milhões

28 - Austin: US$ 750 milhões

29 - Brighton: US$ 730 milhões

30 - Toronto: US$ 725 milhões

