'Sou dono da minha alma e capitão do meu destino', diz Abel sobre processo na Fifa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou nesta quinta-feira (23) pela primeira vez sobre o processo movido pelo Al Sadd contra ele na Fifa. O clube do Catar alega que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir o comando da equipe em 2024.

"Eu gostaria muito de responder sua pergunta agora, mas vou fazer na parte final do jogo, se tu me permitir. Única coisa que quero dizer agora é que sou dono da minha alma e capitão do meu destino", disse Abel Ferreira, em entrevista ao SporTV.

A expectativa é de que treinador fale mais sobre o tema após o jogo contra o Botafogo-SP com início previsto para as 19h (de Brasília) desta quinta, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

No final da semana passada, o Al Sadd tomou medidas ao acionar a Fifa contra o técnico do Palmeiras. O time alega na acusação que abriu negociações com Abel Ferreira e assinou um pré-contrato em 15 de novembro de 2023.

O documento previa que ele deixaria o Palmeiras no ano seguinte e se apresentaria no clube em 27 de dezembro de 2024. Os técnicos, ao contrário dos jogadores, não precisam esperar entrar nos últimos seis meses de vínculo com o clube para assinar um pré-contrato com outra agremiação.

Abel Ferreira teria descumprido o acordo, segundo o Al Sadd, ao renovar com o Palmeiras no início do ano, com extensão até o final de 2025. O clube catari quer uma compensação financeira de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões no valor atual), e por isso ele convocou a Fifa.

O técnico do Palmeiras já recebeu a intimação da Fifa e acionou seus advogados para defender o caso. Questionado pela reportagem, o Palmeiras afirma estar ciente e já tomando todas as medidas legais cabíveis.