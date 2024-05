Lewis Hamilton lidera primeira sessão de treino para o GP de Mônaco

JULIANNE CERASOLI

(UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres par ao GP de Mônaco. Oscar Piastri foi o segundo, com uma McLaren com as cores do Brasil em homenagem a Ayrton Senna, e George Russell foi o terceiro.

Max Verstappen não chegou a usar os pneus macios macios, assim como seu companheiro, Sergio Perez. As duas Ferrari, as Haas e as Williams também prefeririam focar nos médios e duros nesse primeiro treino livre.

Destes pilotos, Leclerc foi o mais veloz, em quinto. Sainz foi o décimo, seguido de perto por Max Verstappen, 11º, e Sergio Perez, 12º. Essa tática é arriscada, uma vez que existe a possibilidade de chuva para a segunda sessão e, inclusive, as nuvens foram aumentando ao longo do primeiro treino.

A sessão teve equipes fazendo programas diferentes, com alguns testando o pneu duro, outros focando no médio, e as primeiras voltas mais velozes com o pneu macio, embora os pilotos ainda não estivessem forçando 100%, preferindo ir construindo sua confiança para atacar mesmo na hora da classificação, fundamental em Mônaco.

Mas alguns estavam tomando mais cuidado do que outros. Charles Leclerc, que nunca chegou a ir ao pódio em seu GP caseiro, atacou desde o princípio e acabou gerando uma bandeira vermelha a 15 minutos do final depois de atropelar uma peça que tinha caído do carro de Zhou Guanyu, que tocou o muro pouco tempo antes. Mas a sessão não ficou muito tempo parada.

Também chamou a atenção que as faixas de publicidade não aguentaram muito tempo: apenas a velocidade do carro já era suficiente para rasgá-las, especialmente no trecho da Tabac, depois do túnel.

Esses pilotos que não usaram pneus macios vão focar mais no acerto para a classificação na segunda sessão de treinos livres, que começa ao meio-dia, pelo horário de Brasília.