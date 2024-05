Xavi se despede do Barcelona em coletiva e faz menção a voltar no futuro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Xavi foi demitido do Barcelona na última semana, mas o treinador ainda irá comandar o clube contra o Sevilla na última rodada do espanhol. O treinador aproveitou a coletiva pré-jogo para se despedir.

O técnico comentou que não esperava que a despedida fosse dessa forma. Apesar disso, afirmou que sai orgulhoso pelo trabalho realizado em três temporadas.

"Estou bem. Foram dias complicados. Mas estou com a consciência tranquila, orgulhoso. Não foi fácil, sabíamos que seria uma temporada complicada. Acho que podemos ter orgulho do trabalho feito. Fizemos de tudo e honramos o clube. Fizemos um bom trabalho, apesar de não termos conquistado títulos neste ano. Grande experiência. Agora quero aproveitar a última partida, porque foi uma honra e um prazer", disse Xavi.

A relação com o presidente Joan Laporta teria sido um dos motivos para a demissão. Xavi falou sobre a conversa que teve com o dirigente.

"Estive nesta sexta-feira (24) com ele e me explicou seus motivos do porque acredita que o clube precisa de uma mudança de rumo e de treinador. Só me resta aceitar e respeitá-lo. É ele quem toma as decisões", afirma.

O ídolo do Barcelona declarou que gostaria de voltar no futuro: "Por que não? Eu gostaria. Eu aproveitei, mas também sofri. Uma montanha russa de emoções. Não fecho a porta."

Xavi não deve assinar com outro clube tão cedo. O espanhol comentou que cogita descansar até ver o que o futuro irá trazer.