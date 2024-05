Miami poupa Messi e Suárez, e adversário dá desconto para compensar torcida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gerardo "Tata" Martino, do Inter Miami, resolveu poupar Lionel Messi e Luis Suárez da partida diante do Vancouver Whitecaps, pela MLS, e o time canadense agiu rápido para tentar dar uma acalmada na frustração dos torcedores que queriam ver a dupla.

Diante da ausência das estrelas Lionel Messi e Luis Suárez, do Inter Miami, o Vancouver Whitecaps resolveu dar 50% de desconto em comidas e bebidas que serão servidas no BC Place, palco do jogo entre as equipes neste sábado (25).

Contudo, a torcida canadense segue frustrada, já que os valores para assistir ao confronto entre Inter e Vancouver foram os mais caros já praticados pelo clube.

"Entendemos a frustração das pessoas, especialmente por quererem ver esses jogadores, mas é nosso trabalho como equipe técnica tomar essas decisões que são desconfortáveis", disse "Tata" Martino, técnico do Inter Miami.

Mesmo diante das ausências e dos preços recordes, mais de 50 mil pessoas devem comparecer ao jogo entre o Inter Miami e o Vancouver Whitecaps.

Pelo lado do Vancouver, Axel Schuster, dono dos Whitecaps, disse não ter controle sobre quem joga pelo adversário. Mas avaliou que comunicou as ausências aos torcedores "o mais rápido possível".