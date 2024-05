PSG conquista a Copa da França em partida de despedida de Mbappé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o Lyon neste sábado (25) e conquistou a Copa da França, no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. A vitória por 2 a 1 também foi um presente de despedida para Mbappé, que anunciou a sua saída do clube no fim da temporada e deve atuar pelo Real Madrid.

Os gols da final foram marcados por Dembelé e Fabian Ruiz. Jake O'Brien descontou para a equipe de John Textor.

O título deste domingo também foi marcado pelo adeus de uns dos principais jogadores da história do PSG. Mbappé ganhou 15 troféus em sua passagem pelo time francês além de ser o maior artilheiro com 256 gols, em 308 jogos e 108 assistências.

Com o 15º título da Copa da França, o PSG conseguiu encerrar a temporada com uma tríplice coroa. O time também conquistou a Supercopa da França e foi campeão francês.

A decisão da Copa da França foi antecedida depois de uma briga generalizada entre torcedores de Lyon e PSG, onde pessoas ficaram feridas e ônibus foram vandalizados.

Jogo

O Paris Saint-Germain chegou a marcar 2 a 0 no primeiro tempo. Ousmane Dembelé recebeu a bola na área de Nuno Mendes, que só teve o trabalho de cabecear e abrir o placar aos 23 minutos. O placar foi ampliado aos 34, quando Fabian Ruiz aproveitou a sobra da bola na área e mandou no canto esquerdo do goleiro do Lyon.

O Lyon conseguiu diminuir o placar aos dez minutos do segundo tempo. Rayan Cherki cobrou escanteio para dentro da área, Jake O'Brien subiu e cabeceou certeiro. 2 a 1 e vitória do PSG.