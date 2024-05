Thiago Braz é suspenso por 16 meses por doping e está fora das Olimpíadas

DEMÉTRIO VECCHIOLI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão olímpico do salto com vara em 2016 e medalhista de bronze em Tóquio-2020, Thiago Braz não estará nos Jogos Olímpicos de Paris. A AIU, braço antidoping da World Athletics, anunciou nesta terça-feira (28) uma suspensão de 16 meses para o brasileiro.

Thiago estava suspenso provisoriamente desde julho do ano passado, quando a Athletics Integrity Unit (AIU) anunciou que ele havia testado positivo para Ostarina. Em março, a entidade anunciou que havia pautado o caso para julgamento, mas a decisão só foi publicada agora.

Nos últimos meses, Thiago passou a atuar como coach nas redes sociais, oferecendo mentoria motivacional, principalmente. Em abril, o Olhar Olímpico escreveu sobre e ouviu do COB que o comitê seguia sendo informado pela CBAt sobre os treinamentos de Thiago.

Havia a expectativa de que ele pudesse retornar na fase final da corrida olímpica e saltar acima de 5,82m até 30 de junho, se classificando, assim, aos Jogos de Paris.

De acordo com a AIU, Thiago está recorrendo na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A única esperança dele é que a entidade, última instância na justiça desportiva, o autorize a competir até o fim do mês que vem, para que ele possa tentar o índice. Mas, sem disputar competições, ele sequer teria o índice necessário para ser inscrito no Troféu Brasil, por exemplo.